Bilecik'te seyir halinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak ile Zümrüt Sokak kavşağında meydana geldi. Sami Ö. idaresindeki 48 DD 856 plaka hafif ticari araç, Emrah K. idaresindeki 11 AAY 467 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 11 AAY 467 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Özcan T. (21) yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.