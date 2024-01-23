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Güncel
AA 23.01.2024 09:58

Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor.

Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Selda Yavuz, Gebze ilçesinde 3’ü yaşlı, 9'u ihtiyaç sahibi 12 aileyi, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy da Gölcük ilçesinde, gazi ile engelli ve ihtiyaç sahibi 9 aileyi ziyaret etti.

Ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Selda Yavuz ile Vali Yardımcısı Aksoy, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi noktasında, gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

Gazi ziyaretinde konuşan Vali Yardımcısı Aksoy, sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulunarak, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesinde, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz." dedi.

Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz ile Aksoy, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

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