Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de elektrik tellerine çarpan iki karga MOBESE kablolarının yanmasına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik tellerine çarparak telef olan iki karga, MOBESE kablolarının yanmasına sebep oldu.
Kocael'nde Muallim Mahallesi 4034. Sokak'ta iki karganın konmasıyla elektrik telleri kısa devre yaptı.
Bunun üzerine MOBESE kabloları yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
MOBESE kablolarında hasar oluşurken, iki karganın telef olduğu öğrenildi.
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