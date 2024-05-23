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Güncel
AA 23.05.2024 11:07

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İbrahim Ç. yönetimindeki pet şişe su yüklü tır, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde D-100 kara yolunun Anadolu otoyolu bağlantı noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Kot farkı bulunan karşı şeride geçen tır, bir aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Tırın çarptığı direk ise seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki hafif ticari araca çarpıp hasara yol açtı.

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Tır sürücüsü yaralandı

Yaralanan tır sürücüsü, Kocaeli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

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