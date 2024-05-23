Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İbrahim Ç. yönetimindeki pet şişe su yüklü tır, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde D-100 kara yolunun Anadolu otoyolu bağlantı noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
Kot farkı bulunan karşı şeride geçen tır, bir aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Tırın çarptığı direk ise seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki hafif ticari araca çarpıp hasara yol açtı.
Yaralanan tır sürücüsü, Kocaeli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karayolları ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.