Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Karabaş Mahallesi Köseoğlu Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Yaşanan arbedede B.P. bacağından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavgadan sonra kaçan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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