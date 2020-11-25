Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alınan bilgiye göre, Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde C.E.Ö. yönetimindeki 34 UV 1538 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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