Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lüleburgaz'da ev yangını
[Fotoğraf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak’ta A. Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.
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