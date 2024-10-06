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Güncel
AA 06.10.2024 11:54

Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde D.G, M.G, T.K. ve M.B'nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin 8 kişiyi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheliler Y.Ö, M.A, B.B, E.M, S.N.A, B.C, R.A. ve H.T, emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan Y.Ö, M.A, B.B. ve S.N.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.C, R.A. ve H.T'ye adli kontrol hükümleri uygulandı, E.M. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Öte yandan, M.A. hakkında 33 yıl, B.B. hakkında ise 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, S.N.A'nın ise 89 farklı suçtan arandığı öğrenildi.

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