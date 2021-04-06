Kocaeli'nde alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mahallesi Engin Caddesi Temiz Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında onarım yapan 23 yaşındaki Ömürhan Türkoğlu, bir anda dengesini kaybederek zemine düştü.

Türkoğlu'nun düştüğünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Türkoğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Türkoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.