MSB'den yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırlardaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudut Kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında, 972 adet tabanca şarjörü, 140 adet tabanca gövdesi, 10 bin 400 adet av tüfeği fişeği ve 10 bin 880 paket sigara ele geçirdi."