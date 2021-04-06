Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari ve Van hudut hatlarında çok sayıda tabanca ile av tüfeği fişeği ele geçirildi
[Fotoğraf:AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında, çok sayıda tabanca ile av tüfeği fişeği ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırlardaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hudut Kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında, 972 adet tabanca şarjörü, 140 adet tabanca gövdesi, 10 bin 400 adet av tüfeği fişeği ve 10 bin 880 paket sigara ele geçirdi."
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