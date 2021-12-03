İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'da Gebze'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Granit yüklü tırda narkotik köpeği "Millov" eşliğinde yapılan aramada, palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.