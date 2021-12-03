Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 05:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 27 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, granit yüklü tırda palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'da Gebze'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir tır durduruldu.
Granit yüklü tırda narkotik köpeği "Millov" eşliğinde yapılan aramada, palet takozlarına gizlenmiş 27 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Kocaeli
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