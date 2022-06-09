Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "hırsızlık", "çocuğun cinsel istismarı", "yaralama", "yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 12 yıl hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 aranan hükümlü gözaltına alındı.