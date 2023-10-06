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Güncel
AA 06.10.2023 12:14

Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, bu yapılanmaya finans temin ettiği tespit edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli merkezli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

5 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenildi.

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