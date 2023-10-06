Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 54 gözaltı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, `uyuşturucu madde imal ve ticareti`, `kasten yaralama`, `tehdit`, `dolandırıcılık`, `güveni kötüye kullanma`, `silahlı terör örgütüne üye olma`, `hırsızlık` ve `yasa dışı bulunma` gibi suçlarından aranan 54 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.