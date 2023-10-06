Parçalı Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 06.10.2023 12:07

Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 54 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 54 gözaltı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, `uyuşturucu madde imal ve ticareti`, `kasten yaralama`, `tehdit`, `dolandırıcılık`, `güveni kötüye kullanma`, `silahlı terör örgütüne üye olma`, `hırsızlık` ve `yasa dışı bulunma` gibi suçlarından aranan 54 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. 

ETİKETLER
Çankırı
Sıradaki Haber
Aksaray'da 6 milyon makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
T3 Vakfı "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" kapsamında 5 bin öğrenciye burs verecek
12:42
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel'de görüşecek
12:10
Rusya'dan Erivan'a ziyaret: Rus Barış Gücü'nün Karabağ'dan çekilmesi görüşülecek
12:46
Nobel Barış Ödülü Narges Mohammedi'ye verildi
11:55
Çimento sektörü mercek altında: Fiyatları düşürteceğiz
11:55
İsrail'de bir turist "Tevrat'a aykırı olduğu" gerekçesiyle müzedeki binlerce yıllık heykelleri kırdı
Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek
Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek
FOTO FOKUS
31 ilde 39 suç örgütü çökertildi
31 ilde 39 suç örgütü çökertildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ