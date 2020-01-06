Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte çiftçilikle uğraşan vatandaşların gelişimi ve kalkınması amacıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca "Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi" kapsamında, uygun şartları sağlayan çiftçilere 1 yılda 9 bin gezen tavuk dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde, en az 40-50 metrekare kapalı kümes alanı ve etrafı tel çitle örülü 800-1000 metrekare dolaşma alanı bulanan çiftçilere, Büyükşehir Belediyesince her kümes için 250'ye kadar "Atak-S" cinsi yumurta verimi yüksek tavuk verildi.

Başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan Kandıra, İzmit, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Dilovası, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerindeki çiftçilere yüzde 50 hibeli 9 bin gezen tavuk dağıtıldı.

Proje kapsamında çiftçilere ayrıca askılı yemlik ve askılı suluk, su deposu, altlık talaş, yumurta öncesi yemi ve yumurta yemi desteği de sağlandı.

Kaynak: AA