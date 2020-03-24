Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtalan ilçesinde belediyeye ait araçların yakılması olaylarına karıştığı iddiasıyla Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilmiş 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

D.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.