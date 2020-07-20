Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, konuklar ve diğer yetkililer katıldı. Hava kuvvetlerine ait 2 F16 savaş uçağı tören alanı üzerinden halkı selamladı. Doğu Akdeniz'de görev yapan savaş helikopterleri de geçiş töreninde yer aldı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları da tören alanı semalarından geçerek gösteri sundu.

Törende koronavirüs önlemleri de dikkate alındı. Tören alanında tüm katılımcılara ve izleyicilere 'maske takma zorunluğu' getirildi. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından Akıncı ve Oktay konuşma yaptı. Tören, resmi geçitle son buldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, “Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıyız, bu bağlar daima canlılığını koruyacaktır. Bu bağlar, sonradan oluşmuş suni bağlar değildir. Kıbrıs Türkü, 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt ruhunun ve büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır” sözleri vatandaşlardan büyük alkış aldı.



