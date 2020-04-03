Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve beraberindeki TDP heyetini kabul etti.

Tatar, TDP heyetine COVID-19'la mücadelede bugüne kadar atılan adımlar, alınan tedbirler ve yapılması planlanan çalışmaların yanı sıra ülke ekonomisine dönük alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

TDP heyetinin görüş ve önerilerini de dinleyen Tatar, COVID-19'la mücadelede ilk vakadan bu yana ciddi ve sıkı tedbirler aldıklarını, konunun uzmanlarından Sağlık Koordinasyon Konseyi ve Bilim Kurulu oluşturulduğunu ve çalışmaları sağlıklı bir zeminde yürüttüklerini ifade etti.

Tatar'ın diğer parti temsilcilerini de bilgilendirmesi bekleniyor.