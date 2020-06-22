Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı yağış sonucu Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası Kızılay ekipleri bölgeye ulaşarak yardım çalışmalarına başladı.

Afet uzmanlarıyla hasar tespit çalışmalarını yürüten Kızılay, sel sonucu mağdur olan vatandaşlara kumanya, çorba ve su ikramında bulunuyor.

Acil beslenme malzemelerini bölgeye ulaştıran ve ihtiyaç tespitine başlayan Kızılay ekipleri, sele maruz kalan vatandaşların ihtiyaçlarına göre ek yardım malzemelerini de sel bölgesine ulaştıracak.