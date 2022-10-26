Yaklaşık 5 bin nüfusa sahip olan 1500 metre rakımlı ilçe, her mevsim doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Vadi, yayla, göl ve şelalelerin bulunduğu ilçede, sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda vargitler açtı.

[Fotoğraf: AA]

Kışın habercisi olarak bilinen çiçekler, güz renkleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]