Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kışın habercisi vargitler Munzur Vadisi'ne renk kattı
[Fotograf: AA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı, açan vargit çiçekleriyle renklendi.
Yaklaşık 5 bin nüfusa sahip olan 1500 metre rakımlı ilçe, her mevsim doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Vadi, yayla, göl ve şelalelerin bulunduğu ilçede, sonbaharın gelişiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nda vargitler açtı.
[Fotoğraf: AA]
Kışın habercisi olarak bilinen çiçekler, güz renkleriyle bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Tunceli
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