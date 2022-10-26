Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'da kurtların saldırısına uğrayan 20 keçi telef oldu
[Fotograf: İHA]
Batman'ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde, kurtların saldırısına uğrayan 35 keçiden 20'si telef oldu.
Sason ilçesine bağlı İncesu köyünde keçi besiciliği yaparak geçimini sağlayan Mübarek Ağım, sabah uyandığında, keçilerinin ahırda olmadığını fark etti.
Ahırdan kaçan keçilerini aramaya başlayan Ağım, 35 keçisinden 20'sinin kurt saldırısı sonucu telef olduğunu, 10'unun ise yaralı olduğunu gördü.
5 keçisi de kayıp olan Ağım, 4 yıl çalıştığı para ile keçi aldığını, bütün sermayesinin gittiğini söyledi.
Etiketler: Batman
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