Çankırı Adliyesi'nde, Çankırı Belediyesi, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamıda, Çankırı'da ikamet eden dezavantajlı denetimli serbestlik yükümlülerinin mesleki niteliklerinin artırılarak iş ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla ekskavatör ve beko loder iş makinelerine yönelik kurs açılacak.

İş makinesi ve usta öğreticinin Çankırı Belediyesi tarafından temin edileceği çalışmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek yazılı ve pratik sınav sonucu katılımcılara sertifika verilecek.