Yüzlerce yıllık süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugüne ulaşan en önemli yapı taşlarından Safranbolu, doğal güzellikleri ve ormanlarıyla da ziyaretçi çekiyor.

Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleri ile kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı, sonbaharın tonları olan yeşil, sarı ve kahverenginin harmanlandığı Sarıçiçek ormanları, doğaseverleri cezbediyor.

Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki "ağaç tünel" deklanşör sesleriyle yankılanırken, fotoğraf tutkunları da en iyi kadraj ve enstantane için çabalıyor.

Ziyaretçiler, masalsı atmosferiyle kıvrımların birbirini kovaladığı yolda çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabve'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.