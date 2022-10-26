Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Demirözü'nde kadınlara KADES tanıtıldı
[Fotograf: İHA]
Bayburt'un Demirözü ilçesinde aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddeti en az seviyeye indirmek maksadıyla KADES tanıtımı yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak” amacıyla KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.
Tanıtımda, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına KADES broşürleri dağıtılarak, uygulamanın tanıtımı ve telefonlara yükletilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Etiketler: KADES Kadına Şiddet
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