Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman'da otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı
[Fotograf: İHA]
Karaman'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan 5 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
A.Ö. idaresindeki otomobil, ablasıyla birlikte karşıdan karşıya geçerken aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Nazlı E. isimli yabancı uyruklu kız çocuğuna çarptı.
Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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