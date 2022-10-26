Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri son olarak, bir süre önce Cevher Dudayev Mahallesi'nde başlanan altyapı yenileme çalışmasını tamamladı.

Mahallede, Yasemin Sokak, Seçkin Sokak ve Burak Sokakta gerçekleştirilen çalışma ile birlikte bu bölgede bulunan içme suyu hatları tamamen yenilendi.

Bu bölgelerde özellikle sağanak yağışlarda yaşanan su baskını riskini ortadan kaldırmak için yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştiren belediye ekipleri böylelikle altyapı çalışmalarında sona geldi.

Altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallede üstyapı için çalışmalarına başladı. Daha önce parke taşla kaplı olan bu sokaklardaki yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan ekipler, ilk olarak PMT serimi gerçekleştirecek.