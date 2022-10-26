Senaryo gereği evde birbirleriyle tartışan çiftin arasında yaşanan olumsuz durumların ardından, kadın fenalaştı. Olayın stresine giren eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipleri kapıda bekleyen hasta kadının kocası, sağlıkçıların işini yapmaları yönünde sürekli direktiflerde bulundu. Soğukkanlı bir şekilde işini yapan ekiplere, bilmediği halde iş öğretmeye çalışan koca, daha sonra hastaneye götürülmesi gereken eşinin evden çıkarılmasına engel oldu. Eşine evde müdahale edilmesini isteyen koca, çıkarılmaması için kapıyı kilitledi.

Hastayı ambulansa götüremeyen sağlıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "Beyaz Kod" göndererek kolluk kuvvetlerinden destek istedi. Çağrı merkezi, emniyet ile yaptığı görüşmeden "Beyaz Kod" alarmı verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, eve girerek hasta yakınını sakinleştirip bölgeden uzaklaştırdı. Hasta daha sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tatbikatta, vatandaşların 112 personeline duyarlı davranmaları, aksi halde yaralıya müdahalenin gecikeceği, bunun da hastalarda hayati risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.