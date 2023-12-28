Kırşehirli öğrenciler depremzede öğrenciler için kitap topluyorlar

Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulunda okuyan öğrenciler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez tarafından geliştirilen projeyle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve etkilenen 11 ilde belirlenen kardeş okullara kitap toplama kampanyası başlattı.

Bu anlamlı kampanya ile öğrenciler ve öğretmenler, depremzedelerin çocuklarının eğitimine destek olmayı hedefliyor. Geliştirilen proje hakkında bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "Ülkemiz çok büyük bir acı yaşadı. 11 ilimiz depremden etkilendi. Geliştirdiğimiz projeyle 11 ilimize 11 koli kitap gönderme kararı aldık. Çocuklarımız evlerinde okudukları kitapları getirdikleri gibi okul idaresi de projeye destek sunuyor. Kendi envanterimiz ve çocukların getirdiği kitapları yine çocuklarla birlikte ayırıyoruz. Adıyaman iliyle başladığımız kampanyamızı Diyarbakır ili ile sonlandıracağız" dedi.

Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulu Okul İdarecisi Mehmet Berber ise, okul adına öğrenci ve öğretmenlerin projesini önemli bulduğunu aktardı.