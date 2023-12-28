Silahlı saldırıda öldürülen teknik direktörün oğlu da babasının izinden gidiyor

Teknik direktörlüğünü yaptığı Bafra Belediyespor'un kulüp binasına 2008 yılında düzenlenen silahla saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gezer'in oğlu Sertaç Gezer, o dönem futbolcu olduğu Antalya Demirspor kariyerini babasının ölümü üzerine sonlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2009 senesinde açılan "Sedat Gezer Antrenörlük Kursu"nu başarıyla tamamlayan Gezer, Ankaraspor altyapısında göreve başladı.

Sırasıyla Çubukspor, Yeni Amasya, Sandıklıspor, Karadeniz Ereğli ve TKİ Tavşanlı Linyitspor'da teknik direktörlük yapan Gezer, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ile anlaştı. Başarılı bir sezon geçiren Gezer'in ekibi, grubunu lider tamamlayıp, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Babası gibi teknik direktör olan Sertaç Gezer ile ilk kez profesyonel liglerde mücadele eden Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu sezonun ilk yarısını 21 puanla 6'ncı sırada tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

"Onun yolundan gitmeye çalışıyorum"

Evli ve iki çocuk babası Sertaç Gezer, babasının teknik direktörlükten önce Süper Lig'de forma giyen bir futbolcu olduğunu belirterek, aktif futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olan babasını örnek aldığını söyledi.

Gezer, babasının disiplinli ve adaletli bir spor adamı olduğunu anlattı.

"Onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Bafra Belediyespor teknik direktörlüğünü yaptığı 2008 yılında kulüp binasına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Dönemin TFF Başkanı olan rahmetli Hasan Doğan, babamı 'futbol şehidi' olarak nitelemişti. Babam öldürüldüğünde Antalya Demirspor'da futbolcuydum. O günden sonra futbolculuğu bıraktım. İlk antrenörlük lisansımı da TFF'nin babam adına Samsun'da 2009 yılında açtığı kursta aldım. Babam cinayete kurban gittikten sonra dönemin TFF Başkanı Hasan Doğan'ın da teşvikiyle teknik direktör olmak için kendime yol çizdim. O günden bu yana antrenörlüğe devam ediyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Gezer, şimdilerde Fenerbahçe'nin futbol akademi koordinatörlüğünü yapan Sedat Karabük'ün desteğiyle Ankaraspor'un altyapısında antrenörlüğe başladığını bildirdi.

Gezer, 27 yaşında başladığı antrenörlükte Ankaraspor, Çubukspor, Yeni Amasya, Sandıklıspor, Karadeniz Ereğli, TKİ Tavşanlı Linyitspor takımlarında görev yaptığını anımsattı.

"Bölgesel Amatör Lig'de 3-4 yıl teknik direktörlük yaptım. Şimdi profesyonel bir lig takımını çalıştırıyorum. Anadolu Üniversitesi benim için çok önemli. Kulüp Başkanımız Galip Özsarı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en genç teknik direktörlerinden birisiyim. Babamı çok gözlemledim. Onun iyi yönlerini antrenörlük yaşantıma uygulamaya çalışıyorum. Rahmetli babam teknik direktör olduğu için futboldan başka bir iş bilmiyoruz. Her zaman spor adamı olarak kaldık. Bana devlet memurluğu gibi işler de teklif ettiler. Ancak ben futbolla devam etmek istedim. Bu yolda ilerleyeceğim. Annem de bana çok destek verdi."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sertaç Gezer, bu sezon ilk kez mücadele ettikleri TFF 3. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklara başladıklarını belirterek, bir üst lige çıkma hedefleri doğrultusunda ocak ayında Antalya'da kamp yapaklarını sözlerine ekledi.