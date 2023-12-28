Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 sanığa müebbet hapis

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Adem Ç. ve kardeşi Nedret Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Nedret Ç, esasa ilişkin savunmasında, ağabeyinin gerçekleştirdiği öldürme eylemine bir müdahalesinin olmadığını ileri sürerek, sadece araçta yanında bulunduğunu, bu nedenle suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Adem Ç. ise öldürme kastının olmadığını, havaya doğru ateş ettiğini öne sürerek, "Ailesinden özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç'yi "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da ikişer yıl hapis ve biner lira para cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık B.F'nin ise, üzerine atılı "suçluyu kayırma" suçundan beraatine karar verildi.