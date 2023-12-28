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Güncel
AA 28.12.2023 13:31

Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 sanığa müebbet hapis

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin, otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 sanığa müebbet hapis
[Fotoğraf: Getty]

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Adem Ç. ve kardeşi Nedret Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Nedret Ç, esasa ilişkin savunmasında, ağabeyinin gerçekleştirdiği öldürme eylemine bir müdahalesinin olmadığını ileri sürerek, sadece araçta yanında bulunduğunu, bu nedenle suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Adem Ç. ise öldürme kastının olmadığını, havaya doğru ateş ettiğini öne sürerek, "Ailesinden özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Adem Ç. ve Nedret Ç'yi "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da ikişer yıl hapis ve biner lira para cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık B.F'nin ise, üzerine atılı "suçluyu kayırma" suçundan beraatine karar verildi.

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