Kırşehir'deki çiçekçilerde 14 Şubat'ta çiçek demetleri tercih ediliyor

Kırşehir’de çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yaşanan yoğunlukta bazı vatandaşlar internetten sipariş verirken bazıları ise kendileri gelerek hediyesini alıyor.

Çiçekçi Serkan Erel, son 1 haftadır bugün için hazırlık yaptıklarını, gerekli tüm çiçek çeşitlerini temin ettiklerini söyledi.

Vatandaşların çoğunluğunun gül buketleri, bazılarının ise vazo ve saksı da çiçek tercih ettiğini anlatan Erel, "Çiçekleri, müşterilerimizin hazırladıkları notlarla birlikte alıcıya ulaştırıyoruz. Buraya gelip model ve ürün seçen de olduğu gibi internetten sipariş veren de var. Ancak bu yıl internet siparişleri daha fazla diyebiliriz." dedi.

Çiçekçi Kaan Aras da karanfil, papatya ve özellikle gül demetleri hazırladıklarını vurgulayarak, "Bugün ciddi bir yoğunluk oluştu. Yoğunluğun akşam geç saatlere kadar sürmesini bekliyoruz. Bu yıl çiçek demetlerini daha fazla yaptık. Telefonla arayıp sipariş verenlerle birlikte bazı müşterilerimiz buraya gelip kendisi alıp götürüyor." diye konuştu.