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Güncel
İHA 14.02.2024 15:55

Balıkesir’de el emeği ürünler vitrine çıktı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurslar devam ederken, el emeği ürünler de sergilenmeye başladı.

Balıkesir’de el emeği ürünler vitrine çıktı
[Fotograf: İHA]

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki kurs sayısı 200’e yaklaşırken, kurslarda hazırlanan ürünlerde vitrine çıktı.

Halk Eğitim Merkezinde üretilen eserler bina girişindeki vitrinde sergileniyor. Seramik kursunda hazırlanan ürünlerde vitrinde yerini aldı.

Kursiyerleri kutlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “Kurslarımız devam etmektedir. Kurslarda üretilen eserler birer hafta süre ile bu vitrinlerde sergileniyor. Burada giyimden ebruya kadar bütün eserler sergileniyor. Bu hafta da seramikler burada yer aldı. Kursiyerlerimizi ve hocalarımızı kutluyorum” dedi.

Kurs öğretmeni Elif Şahin de, “Bu hafta bizim kursta üretilen seramikler burada yer aldı. Buna çok sevindim. Seramiklerde ilgi gördü” dedi.

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