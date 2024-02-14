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Güncel
İHA 14.02.2024 15:53

Düzce’de 171 araç trafikten men edildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimde 171 araç trafikten men edilirken 2 bin 610 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce’de 171 araç trafikten men edildi
[Fotograf: İHA]

Polis ekiplerince Düzce’de son bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen üzerine denetim yaptı.

Yapılan denetimde 11 bin 654 araç kontrol edilirken kusuru bulunan 171 araç trafikten men edildi 2 bin 610 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte Polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Uygulamalarda 330 okul servisi kontrol edilirken 13 servise idari para cezası uygulandılar. 

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