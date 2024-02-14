Burdur’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı 14 yaralı

Manca istikametinden Karamanlı istikametine seyir halinde olan Ahmet D. idaresindeki öğrenci servisi alt geçide girerken önüne çıkan Ayşe Ö. idaresindeki otomobile sol arka kısmından çarptı.

Çarpma sonrasında otomobil sürücüsü Ayşe Ö., yolcu kısmında oturan Canife Ö. ve öğrenci servisi şoförü Ahmet D. ve öğrenciler Seda E., Eylül Ö., Nazlı K. , Şerife Y. , Halit G. , Abbas H. , Tuğçe Y. , Emre Ç. , Murat Ş. , Fatih C. ve Ayşenaz E. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

