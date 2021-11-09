Valiliğin koordinasyonunda, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kent meydanındaki bilboardlara asılan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Bi Hareketine Bakar" afişlerinin ardından Vali Akın ile Balkan şampiyonu milli atlet Urkuş Işık ve Abdal müzik kültüründen gelen Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi Burhan Ertaş, tanıtım etkinliğine katıldı.

Vali Akın ile Işık ve Ertaş'ın görüntülü mesaj verdiği etkinlik, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.