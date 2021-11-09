Çorum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) eylül ve ekim aylarında yürütülen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 suçlunun yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, JASAT'ın uzun süredir aranan şahıslara yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Timlerin çalışması neticesinde suçluların ele geçirildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan haklarında 10 yıl ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan iki şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahsın da aralarında bulunduğu toplam 26 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2'i cezaevlerine teslim edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamak maksadıyla ilgili makamlarla koordineli ve vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faili meçhul olayların araştırılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.