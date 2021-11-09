İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kennedy Caddesi’nde emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri drone ile tespit ederek durdurdu.

Evrakları da incelenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.