Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy’de drone ile trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
Bakırköy’de trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kennedy Caddesi’nde emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüleri drone ile tespit ederek durdurdu.
Evrakları da incelenen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.
Etiketler: İstanbul Denetim Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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