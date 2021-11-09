Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Söğüt'te kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kaza yapan otomobilde kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Bilecik'te yaralanmalı trafik kazasına karışan 16 JKA 85 plakalı araçta bulunan E.A. ile M.A'nın davranışlarından şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilde arama yaptı.
Aramalarda, kaçak tabanca ve 31,13 gram metamfetamin bulundu.
Kazada yaralanan şüphelilerden M.A, Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. E.A. ise hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bilecik Uyuşturucu Narkotik
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