Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hüseyin Dal yönetimindeki 33 N 3297 plakalı otomobil, de Ergenekon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumun kenarında askıda kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili sabitledikten sonra içerisindeki 3 kişiyi kurtardı.
Sağlık kontrolleri yapılan üç kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mersin
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