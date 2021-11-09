Karadeniz açıklarında avcılık yapan balıkçı tekneleri, yeniden denize açılabilmek için limanda hava şartlarının düzelmesini bekliyor.

Balıkçı teknesi kaptanı Mümin Koyuncu, AA muhabirine, hava muhalefeti nedeniyle fırtınadan korunmak için limana sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Denize 3 gündür açılamadıklarını belirten Koyuncu, "Boş zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla ağlarımızı tamir ediyoruz. Genellikle makaralarla sarma yaparken rüzgarın da etkisiyle ağlar yırtılabiliyor. Limanda kalmak zorunda olduğumuz günlerde ağların yırtılan ve yıpranan kısımlarını tamir ediyoruz." dedi.

Koyuncu, bu sezon balıkçının yüzünü hamsinin güldürdüğünü dile getirerek, "Denizde özellikle hamsi bolluğu ve bereketi yaşanıyor. Diğer balıklar az da olsa ağlarımıza takılıyor. Herkes bu sezon hamsiye doydu. Fiyatlardan da belli oluyor. Şu anda tezgahlarda 10-15 lira arasında satılıyor." diye konuştu.

Diğer teknelerde de balıkçıların yırtılan balık ağlarını onarmaya çalıştıkları görüldü.