Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de sürücü otomobilinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de bir kişi, yol kenarında çalışır haldeki otomobilde ölü bulundu.
Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda 81 AP 557 plakalı otomobilin direksiyonunda bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kapıları kilitli olmayan çalışır haldeki otomobili durdurarak sürücüye müdahale etti. Kimliğinin Orhan Peker olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Peker'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Peker'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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