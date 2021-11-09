Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda 81 AP 557 plakalı otomobilin direksiyonunda bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kapıları kilitli olmayan çalışır haldeki otomobili durdurarak sürücüye müdahale etti. Kimliğinin Orhan Peker olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Peker'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Peker'in yakınları sinir krizi geçirdi.