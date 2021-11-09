Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde yarın kuzeyden saatte 70-90 kilometre hızında fırtına ve kuvvetli fırtına olarak, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Hava Durumu
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