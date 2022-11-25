İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Kentte farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, 162 sentetik ecza, 10 uyuşturucu hap ve 5,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.D, Ö.F.A, A.T ve H.C.A'nın işlemleri sürüyor.