Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de sis uyarısı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kırşehir Valiliği, sürücüleri sise karşı uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren artacak olan hava sıcaklığının mevsim normalleri ve üzerine çıkmasıyla gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun sis meydana geleceği belirtildi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Etiketler: Kırşehir Hava Durumu
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