Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yasa dışı avlanan 9 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 9 kişiye 9 bin 952 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.
Çalışmalarda 3 kişiye belgesiz avlanmaktan 4 bin 132 lira ve 5 kişiye de yasak usulle avlanmaktan 2 bin 530 lira ceza uygulandı, 3 ses cihazına ve 2 tüfeğe el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında da koruma altındaki oklu kirpiyi avlayan kişiye 3 bin 290 lira ceza uygulandı.
Yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 3 ses cihazına ve 2 tüfeğe el konuldu.
Etiketler: Adana Kaçak Avcılık Milli Parklar
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