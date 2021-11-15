Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalarda 3 kişiye belgesiz avlanmaktan 4 bin 132 lira ve 5 kişiye de yasak usulle avlanmaktan 2 bin 530 lira ceza uygulandı, 3 ses cihazına ve 2 tüfeğe el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında da koruma altındaki oklu kirpiyi avlayan kişiye 3 bin 290 lira ceza uygulandı.

Yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 3 ses cihazına ve 2 tüfeğe el konuldu.