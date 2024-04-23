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Güncel
AA 23.04.2024 13:36

Kırşehir'de "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" tanıtıldı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kırşehir'de "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde Projesi" tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, dernek binasında düzenlenen programda, şehit aileleriyle birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıkları yeni bir proje başlattıklarını söyledi.

Daha önce "Unutulmayacak Vatan Evlatları", "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz", "Şehit Aileleri ve Gönüllüler", "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar", "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri" ve "Şehide Dua Emanetine Vefa" projelerini hayata geçirdiklerini anımsatan Kılıçaslan, şimdi de "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde" projesini başlattıklarını belirtti.

Kılıçaslan, proje kapsamında 1 Mayıs-30 Haziran arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projeyle "iki devlet, tek millet" şiarıyla kardeşlik bağının güçlendirilmesinin amaçlandığını aktaran Kılıçaslan, şöyle konuştu:

"106 yıl önce Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu için savaşırken şehit düşen Kırşehirli 34 şehidimizin ruhlarını yad edeceğiz. Azerbaycan'da Karabağ'ın yılmaz savunucusu Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve Karabağ Savaş'ındaki şehitlerin kabirleri ile İbad Hüseynov'u ziyaret edeceğiz. Projeyle Türkiye ve Azerbaycan şehit ailelerini bir araya getirerek, gazilik ve şehitlik gibi yüce makamların gençlere anlatılması, geçmişle bugün arasında bir kültür bağı oluşturulması, milli kültürün devamlılığı ve toplumun değerlerine olan bağlılığının artırılması hedefleniyor."

Tanıtım toplantısına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile şehit aileleri katıldı.

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