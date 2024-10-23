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Güncel
AA 23.10.2024 13:34

Kırşehir'de polis tarafından üniversite öğrencilerine eğitim verildi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine siber güvenlik, madde bağımlılığı ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi verildi.

Kırşehir'de polis tarafından üniversite öğrencilerine eğitim verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programda öğrencilerle bir araya gelen polisler, KADES, UYUMA, SIBERAY gibi uygulamalarını anlattı.

Programda, eğitime katılan yaklaşık 200 öğrencinin düşünceleri ve yaşadıkları olaylar da dinlendi.

Kadına destek ve şiddetle mücadele konularında da öğrencilere bilgi veren polisler, siber suçlar ve siber güvenliğin öneminden bahsederek, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

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Kırşehir KADES Polis Eğitim
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