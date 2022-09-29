Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Atatürk Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan Y.Ş'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Sultan Culha'ya çarptı.
Ağır yaralanan Culha, sağlık ekibi tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Culha, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Kırşehir Trafik Kazası
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