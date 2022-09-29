Yenice köyü mevkisinde bulunan tarlada yetiştirilen ayçiçeklerden elde edilecek bitkisel yağ, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Ayçiçek hasadına katılan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, atıl durumdaki 30 dönümlük araziye 3 ay önce ayçiçeği ektiklerini söyledi.

Yapılan hasadın ardından yaklaşık 5 ton mahsul elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Esen, "Elde edilen ürünleri fabrikaya göndereceğiz. Orada yağa dönüştürülerek şişelenen ürünleri de buğday üretiminde olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştıracağız" dedi.