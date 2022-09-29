Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksi şoförünün parasını gaspla suçlanan 2 şüpheli yakalandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde taksi şoförünün parasını gasbettiği iddia edilen 2 şüpheli, eğlenirken yakalandı.
Soğuksu Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı taksiye binen Y.D. ve Ç.U, Yenice ilçesine gitti.
Bir gazinonun önüne gelen şüpheliler, silah zoruyla taksi şoförünün parasını gabsbetti.
Daha sonra taksi şoförünün ihbarı üzerine şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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